طقس آذار الهدار تابع: موجة جليدية تضرب لبنان.. والمزيد من المنخفضات الجوية على الطريق!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جوّيا يسيطر على تركيا تنحرف منه كتل رطبة نحو لبنان وتؤثر على المنطقة بطقس ممطر وثلوج ستلامس اليوم السبت الـ 900 م واحتمال ان يتدنى الى 200 متر شمالاً خلال ساعات الليل عند توفّر عامل الرطوبة.

هذا ويستمر نشاط المرتفع القطبي الذي يغطي شمال شرق اوروبا وغرب روسيا بحيث سيسجل الضغط الجوّي ارتفاعاً بنسبة 6 درجات ليصل في الايام المقبلة الى 1048hpa، ما يسبب تمدداً للكتل القطبية نحو البحر المتوسط وشمال ليبيا ومصر والصحاري الكبرى في افريقيا، والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.

ونتيجة الضغط المرتفع الذي يسجله القطب الشمالي، سوف تزداد قوة الرياح الشمالية وستضرب المنطقة يومي السبت والاحد بأقسى اللفحات الباردة لتتدنى درجات الحرارة مساء السبت الى -3 و -7 بقاعاً و -3 درجات على ارتفاع 1000متر و -13 على 2000متر، و 4 درجات ساحلاً.

أضاف: "من المنتظر ان يؤثر الضغط المرتفع والبارد المتمركز فوق اوروبا، على سير المنخفضات الجوية نحو لبنان، بحيث سيتحوّل مجراها من المحيط الاطلسي، اسبانيا، شمال الجزائر، البحر المتوسط جنوب تركيا، لبنان وفلسطين وساحل سوريا وشمال الأردن، وذلك خلال الاسبوع المقبل، تترافق مع تمدد الجبهة القطبية نحو المنطقة التي ستكون تحت وطأة الثلوج الغزيرة، والامطار الطوفانية المصحوبة بالبرَد والرعود، وبذلك يكون لبنان قد شهد خلال هذا الموسم (٦ تلجات)، اذاً، الثلجة رقم 6 قادمة..."

سوف يزيد هطول الثلوج في الاسبوع المقبل نسبة التراكمات على الجبال الغربية وستخترق المناطق البقاعية والشمالية على ارتفاع 900متر وما فوق وفي بعض المناطق ستلامس 800متر، كما ستسجل مراكز التزلج حوالي 60سنتم من التراكمات الثلجية خلال الاسبوع المقبل.

طقس اليوم السبت يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر الى بارد وجليديّ بين المساء وصباح الاحد ( تحدير من قوة البرودة حتى ظهر الاحد)

طقس يوم الاحد مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل ليوم السبت: 10 درجات نهاراً و 4 ليلاً

في البقاع: درجة نهاراً و -6 ليلا

على الجبال 1200 متر: 1 نهاراً و -4 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -4 نهاراً و -14 ليلا

الرياح: شمالية سرعتها بين 10 و 20 كم

الضغط الجوّي: 1021hpa

الرطوبة: 75 الى 85%