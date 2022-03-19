باسيل: المنظومة السياسية تستخدم الحكومة لفرملة القضاء!

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "المنظومة السياسية تهب مجدداً لحماية المنظومة المالية، وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء. لو قبلتو معنا وأقرّيتو خطة التعافي وقوانين منع تهريب الاموال لبرا ودفع اموال الناس، ما كنتو وضعتو المصارف امام هيك احكام قضائية، ولا وضعتو الناس امام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم".

المنظومة السياسية تهب مجدداً لحماية المنظومة المالية، وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء.لو قبلتو معنا واقرّيتو خطة التعافي وقوانين منع تهريب الاموال لبرا ودفع اموال الناس،ما كنتو وضعتو المصارف امام هيك احكام قضائية، ولا وضعتو الناس امام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 19, 2022