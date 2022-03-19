جعجع: لمشاركة واسعة في الانتخابات وعدم الالتفات للشائعات

أشارت النائب ستريدا جعجع إلى أن هناك من يعمل في البلد على تشييع أجواء مفادها أنّ التغيير مستحيل في الانتخابات المقبلة وأنها لن تبدل في الواقع شيئاً، معتبرة أنّ "المبتغى وراء تشييع هذه الأجواء هو نشر اليأس في قلوب الشعب التواق إلى التغيير، ودفع الناس إلى عدم الاهتمام بالانتخابات النيابية المقبلة من أجل تخفيض نسبة الاقتراع الأمر الذي إن خدم أحدا فسيخدم أصحاب هذا المشروع".

وفي لقاء في معراب، قالت جعجع: "من يقف وراء هذه الخطة بعض من أحزاب السلطة الحاكمة عبر مجموعات تلبس ثوب الحمل وتدعي انتماءها للانتفاضة والمجتمع المدني وتشيع بأن الانتخابات ستعيد فرز الأكثرية نفسها، الأمر الذي يفقد الشعب الأمل الوحيد المتاح أمامه اليوم من اجل التخلص من هذه الأكثرية".

وقالت: "لذا علينا جميعا ان نعمل على دحض هذه الشائعات التي لا صحة لها، والتأكيد لجميع الناس أن التغيير بيدهم وباستطاعتهم فرضه في صناديق الإقتراع وكل صوت من أصواتهم مهم جدا من أجل إتمام هذا التغيير، وبالتالي يجب أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات".



