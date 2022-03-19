تيمور جنبلاط: "لو ضل العهد أو طار دار المختارة ستبقى مفتوحة"

أكد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط أنّ "دارة المختارة ستبقى مفتوحة للجميع"، مشدداً على "الوقوف في وجه المبشّرين بالجحيم سيبقى مستمراً"، وقال: "لو ضل العهد أو طار ولو خسرنا مقعد أو ربحنا مقعد، هذه الدار ستبقى مفتوحة أمام الجميع".

وفي كلمةٍ له خلال احتفال جماهيري أقيم في المختارة، اليوم السبت، في ذكرى استشهاد المفكر كمال جنبلاط، قال النائب تيمور جنبلاط: "أقف بينكم اليوم وأعدكم بأن المختارة ستبقى عنوان كلمة الحق والحرية والإنفتاح، وسنقف في وجه من يحاول تدمير ما تبقى من مؤسساتنا".

وأردف: "اليوم ذكرى الشهادة في سبيل الحق.. اليوم الجزء الأكبر من الشعب اللبناني يخوض معركة البقاء.. لنعد الى كمال جنبلاط وإنسانيته الى العدالة الإجتماعية لنعد الى الإنسان والإنسانية".

ورأى جنبلاط أنّ "حزب الكهرباء أطفأ لبنان"، مشيراً إلى أن "الأمن الغذائي مهدّد"، وقال: "لنعد الى كمال جنبلاط والى مقاومة الفساد ونضاله في وجه المحتكرين ولنعد الى الانسان والانسانية".