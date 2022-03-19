جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء في السراي للبحث في الوضعين القضائي والمصرفي

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لبحث الوضع القضائي، ويغيب عن الجلسة وزراء: الاشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والطاقة وليد فياض.

وارتأى الرئيس ميقاتي بناء على اتصال مع وزير العدل هنري الخوري، الأخذ بوجهة نظره بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة اليوم، على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.

وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر الرئيس ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبرا أن "الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي"، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور .

بدوره، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى "عدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم".

وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه "سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع".