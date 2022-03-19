لبنان

مجهولون يسرقون كابلات شبكة الهاتف بين جربتا وصغار في البترون

Lebanon 24
19-03-2022 | 06:53
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أقدم مجهولون على سرقة أعمدة وكابلات شبكة الهاتف بين جربتا وصغار في وسط بلاد البترون، ما أدى إلى توقف الاتصالات في المنطقة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
 
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