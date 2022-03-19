مجهولون يسرقون كابلات شبكة الهاتف بين جربتا وصغار في البترون

أقدم مجهولون على سرقة أعمدة وكابلات شبكة الهاتف بين جربتا وصغار في وسط بلاد البترون، ما أدى إلى توقف الاتصالات في المنطقة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".