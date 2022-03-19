عون: سأواصل العمل لرفع الغبن

إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً من المواطنين الذين استرجعوا املاكهم وعقاراتهم بما يعرف بمشروع "ايكوشار" الموضوعة منذ العام 1966.



وفي كلمة له خلال اللقاء، قال عون: "سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن، على أمل أن يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة".