لبنان

في صور... عثر عليه جثة

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة شاب عشريني في ميناء مدينة صور، حيث حضرت عناصر من فرع المعلومات الى المكان لتحديد هويته بانتظار الطبيب الشرعي.
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صور

جثة

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