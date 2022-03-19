لبنان

أحرقوا الشاحنة وفروا الى جهة مجهولة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من الاشخاص  على احراق شاحنة في بلدة الدوير الجنوبية وفروا الى جهة مجهولة.
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