انتخابات الرابطة المارونية.. الصناديق اقفلت و عملية الفرز جارية

أقفلت صناديق الاقتراع في انتخابات "الرابطة المارونية" التي جرت في "الفوروم دو بيروت"، لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي للرّابطة.وكانت العملية الاقتراعية قد انطلقت منذ ساعات الصباح الاولى في جوّ تنافسي وديمقراطي واستمرت حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر.وبعد افقال الصناديق، انطلقت عملية الفرز التي من المتوقع الا تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.واللافت ان نسبة الاقبال على الاقتراع بلغت 83.46 بالمئة ( 742 انتخبوا من أصل 889 منتسب سددوا اشتراكاتهم)وفي معلومات خاصة بـ"لبنان 24" ان احتمال الوصول الى مجلس تنفيذي تتمثل فيه اللوائح الثلاثة أصبح متقدما، لكن لا يمكن الجزم في هذا الاطار اذ ان احتمال تقدم اي لائحة مرتبط بما ستؤول اليه الامور والتوجهات الاقتراعية في الوقت القليل المتبقي.يذكر أن ثلاث لوائح تتنافس في المعركة الانتخابيّة، هي: لائحة "تجذر وصمود" برئاسة خليل كرم، لائحة "موارنة من اجل لبنان" برئاسة بول كنعان، ولائحة "رابطة لبكرا" برئاسة غسان خوري.