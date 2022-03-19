تغريدة لافتة من وهاب عن الإمارات.. ماذا قال؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "زيارة الرئيس الأسد للإمارات العربية المتحدة تؤكد أن الأميركي ليس قدراً بالنسبة لدول الخليج، بل هي قادرة على العمل لمصالحها بمعزل عن الموقف الأميركي الذي لا يفكر إلا بمصالحه بمعزل عن مصالح حلفائه. خطوات الشيخ محمد بن زايد تحمل شجاعة بارزة في أكثر من ملف".