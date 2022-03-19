بري التقى عضو مجلس خبراء القيادة في ايران

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس جامعة "قم" عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله عسكر ديرباز، في حضور ممثل جامعة "قم" في لبنان الشيخ ضياء النجفي.



كذلك، استقبل بري رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ القاضي محمد كنعان.