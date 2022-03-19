لبنان

رعد: الإستحقاق الإنتخابي محور من محاور المواجهة ضد أعداء الإنسانية

Lebanon 24
19-03-2022 | 08:11
A-
A+
Doc-P-932833-637832959673530101.png
Doc-P-932833-637832959673530101.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "لا أحد يتصور بأن الإنتخابات المقبلة هي من أجل تغيير أشخاص، ولا من أجل حجز مقاعد نيابية لأحد مهما كان شأن هذا الأحد"، وأضاف: "الإستحقاق الإنتخابي الذي نحن بصدده هو محور من محاور المواجهة ضد أعداء الإنسانية وإن تلبسوا بأي لبوس يظهرون منه الحرص والبشاشة ولكن يضمرون الحقد والكراهية والتواطؤ مع أعداء هذا الوطن".
 
وخلال احتفال أقامه "حزب الله" في ذكرى ولادة الإمام المهدي في بلدة تول الجنوبية بمشاركة شخصيات وأهالي البلدة، قال رعد: "نحن كنا في مرحلة قطعنا فيها شوطا من أجل أن ننهض بمؤسسات الدولة، ولقد أعدنا للدولة مفهومها وأسسنا لعودة مؤسساتها للعمل مع جمهورها وساهمنا في تعزيز الأمن والإستقرار في هذا البلد، وهيأنا الظروف من أجل أن تقوم مؤسسات الدولة بدورها الإجتماعي والصحي والتربوي والإقتصادي والنقدي والمالي".
 
وختم رعد: "تابعنا جهوزيتنا التي لا يمكن أن نغفل عنها ونحن نجاور عدوا عنصريا إرهابيا لئيما، ينتهز الفرص لينقض علينا ساعة اقتداره".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:44 | 2022-03-19
14:02 | 2022-03-19
13:51 | 2022-03-19
13:49 | 2022-03-19
13:43 | 2022-03-19
13:42 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website