رعد: الإستحقاق الإنتخابي محور من محاور المواجهة ضد أعداء الإنسانية

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "لا أحد يتصور بأن الإنتخابات المقبلة هي من أجل تغيير أشخاص، ولا من أجل حجز مقاعد نيابية لأحد مهما كان شأن هذا الأحد"، وأضاف: "الإستحقاق الإنتخابي الذي نحن بصدده هو محور من محاور المواجهة ضد أعداء الإنسانية وإن تلبسوا بأي لبوس يظهرون منه الحرص والبشاشة ولكن يضمرون الحقد والكراهية والتواطؤ مع أعداء هذا الوطن".وخلال احتفال أقامه "حزب الله" في ذكرى ولادة الإمام المهدي في بلدة تول الجنوبية بمشاركة شخصيات وأهالي البلدة، قال رعد: "نحن كنا في مرحلة قطعنا فيها شوطا من أجل أن ننهض بمؤسسات الدولة، ولقد أعدنا للدولة مفهومها وأسسنا لعودة مؤسساتها للعمل مع جمهورها وساهمنا في تعزيز الأمن والإستقرار في هذا البلد، وهيأنا الظروف من أجل أن تقوم مؤسسات الدولة بدورها الإجتماعي والصحي والتربوي والإقتصادي والنقدي والمالي".وختم رعد: "تابعنا جهوزيتنا التي لا يمكن أن نغفل عنها ونحن نجاور عدوا عنصريا إرهابيا لئيما، ينتهز الفرص لينقض علينا ساعة اقتداره".