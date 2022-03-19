القاضية غادة عون: تحية للقضاة الذين رفضوا المسّ باستقلالية القضاء

غردت المدعية العام في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر": "القاضي النزيه المؤمن برسالته ما عندو اعداء، هو يقوم فقط بواجبه احتراما لقسمه بتطبيق القانون وملاحقة المرتكب، حماية للمجتمع. لذلك كل استثمار رخيص لحادثة موت مفجعة هو فقط انحطاط اخلاقي. واخيرا تحية اكبار لوقفة العز للقضاة الشرفاء عبود وعويدات وسعد الذين رفضوا المس باستقلالية القضاء".