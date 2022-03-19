لبنان

اتصال بين ميقاتي ووزير خارجية الكويت...لـ"إعادة الأمور إلى طبيعتها"

Lebanon 24
19-03-2022 | 08:55
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جرى إتصال بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ،جرى خلاله البحث في العلاقات اللبنانية- الكويتية والمسعى الكويتي لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى طبيعتها .
وفي خلال الاتصال أبدى الوزير الكويتي إرتياحه" الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج" متمنيا "أن يصار الى اعادة الامور الى طبيعتها قريبا".
بدوره شكر رئيس الحكومة" دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الاوقات الصعبة". كما نوّه" بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى مسارها الصحيح".
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