لبنان

السفير اللبناني في روسيا شارك في لقاء جمع لافروف بالسفراء العرب

Lebanon 24
19-03-2022 | 09:47
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شارك السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار في لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالسفراء العرب، خلال غداء في قصر الضيافة التابع للخارجية الروسية في موسكو، حيث أطلعهم على تطورات الازمة في اوكرانيا.
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روسيا

شوقي بو نصار

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