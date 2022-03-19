إلى اللبنانيين... إليكم ما سيجري في الحمرا ليل السبت- الأحد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بناء على قرار محافظ مدينة بيروت، سيقام يوم الأحد 20-3-2022 مهرجان نبض بيروت في محلة الحمراء، ويتضمن عرض منتوجات وصناعات حرفية لبنانية.لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: منع وقوف ومرور الآليات، ابتداء من مقهى روسا وصولا إلى محلات إلدورادو، اعتبارا من منتصف ليل السبت- الأحد 19/20-3-2022، ولحين انتهاء المهرجان عند منتصف ليل الأحد- الإثنين 20/21-3-2022. وسيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".