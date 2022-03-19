لبنان

بعد تبادل لاطلاق النار... القاء القبض على عصابة خطرة

Lebanon 24
19-03-2022 | 10:15
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

   البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف المطلوبين الخطرين على جميع الاراضي اللبنانية.

 بتاريخ 6/3/2022 وفي محلة صحراء الشويفات، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب قامت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي بنصب كمين محكم أسفر عن توقيف أفراد عصابة بعد تبادل إطلاق نار وإصابة أحد أفرادها- الذّي نقل إلى إحدى المستشفيات وأُخرِج منها بعد معالجته-، وهم كلّ من:

 ط. م. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسيّة)
 ع. ز. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)
ع. س. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)
 وضبط بحوزتهم:

- /629/ ظرفًا من الكوكايين

- /329/ غ من حشيشة الكيف

- /58/ غ من الماريجوانا، وحبّة كبتاغون

-مبلغ /35،000،000/ ل. ل. و/4/ هواتف خلويّة

- بندقيّة حربيّة نوع "كلاشينكوف"، ومسدّسين حربيين مع مماشط وذخيرة، وجعبة عسكرية، وقناع.

أودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء.
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