لبنان

مولوي عرض مع وفد المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى المستجدات

Lebanon 24
19-03-2022 | 10:30
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وفدا من المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.
وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.
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بسام مولوي

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