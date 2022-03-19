مولوي عرض مع وفد المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى المستجدات

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وفدا من المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.

وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.