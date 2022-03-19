لبنان

المرشح المصومعي للمخاتير: سنعمل لتكون حقوقكم في أولويات الدولة

Lebanon 24
19-03-2022 | 10:31
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 وجه المرشح عن المقعد السني في عكار إبراهيم المصومعي، لمناسبة يوم المختار، تحية إلى مخاتير لبنان عموما ومخاتير عكار خصوصا"، وقال: "بالرغم من أن الدولة لم تفكم حقوقكم ولم تقدر تعبكم ومجهودكم المتواصل ليبقى التواصل الدائم بين الدولة والناس، إلا أنكم ما تراجعتم يوما عن واجب أو تأخرتم في تلبية نداء. أنتم مختارون وإسم على مسمى. الناس اختارتكم وكنتم أهلا لهذا الاختيار والخيار. أحيي فيكم عزيمتكم الوطنية وسنكون بإذن الله يدا بيد خدمة لأهلنا ومناطقنا، وسنعمل سويا لكي تكون حقوقكم في أولويات الدولة. كل يوم مختار وأنتم عند حسن ظن الناس بكم".
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