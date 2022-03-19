الزعني رئيسًا لجمعية الصناعيين: لتضافر جهود الجميع خدمة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني

جرت اليوم انتخابات مجلس ادارة جديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث فازت اللائحة التي يرأسها سليم الزعني بالتذكية.كما تم انتخاب الزعني رئيسا جديدا لجمعية الصناعيين، وقد شدد على "ضرورة تضافر جميع الجهود خدمة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني"، وأكد "التصميم على اكمال مسيرة الاسلاف في جمعية الصناعيين".الجمعية العموميةجاء ذلك خلال انعقاد جمعية عمومية لجمعية الصناعيين اليوم في فندق الحبتور في سن الفيل، حيث تم اقرار التقريرين المالي والانجازات والنشاطات التي حققها مجلس ادارة الجمعية السابق، كما اعلن فوز اللائحة التي يرأسها الزعني بالتذكية، وتتألف من السادة: زياد بكداش، شاكر صعب، مازن الزعني، منير البساط، بول أبي نصر، أسامة حلباوي، برنار تنوري، جورج نصراوي، حسن ياسين، جورج صابونجيان، جوزف انطوان دانيال عبود، ماركو قبلان، أحمد جابر، إبراهيم الملاح، بسام محفوظ، لوران تفنكجيان، مازن سنو، وليد عساف، زياد شماس، عمر حلاب، صخر عازار، ميشال صياح، نزيه رياشي وسليم الزعني.وبعد انتهاء العملية الانتخابية، عقد مجلس الادارة الجديد اجتماعا رسميا تم خلاله توزيع المهام التي جاءت كالاتي: سليم الزعني رئيسا للجمعية، زياد بكداش نائبا اول للرئيس، جورج نصراوي نائبا ثانيا للرئيس، حسان ياسين امينا عاما، جورج صابونجيان امينا للمال، منير البساط أمينا للعلاقات الخارجية.الجميلوكانت الجمعية العمومية قد افتتحت اجتماعها بكلمة لرئيس الجمعية السابق فادي الجميل، عدد فيها ابرز النشاطات والتحديات التي خاضتها الجمعية خلال توليه الرئاسة "ومنها: معالجة ملفات الاغراق، نجاح مساعي الجمعية لاقرار مبلغ 100 مليون دولار لتمويل استيراد المواد الاولية للصناعة، دعم انشاء صندوق سيدر اوكسجين الذي هدف الى تمويل مستدام للصناعة، العمل على مشاريع عدة لمساعدة الصناعيين على الالتزام بيئيا، التعاون مع وزاة الصناعة لمعالجة كلفة الطاقة للصناعة، التواصل مع عدة جهات مانحة والعمل على برامج لتمويل الصناعة، كذلك ابدينا اهتماما بأهمية تشجيع التعليم المهني والتقني بحيث تتضمن البرامج والمناهج مواد تفيد الصناعة لتخريج يد عاملة متخصصة، قدمنا خطة للنهوض الاقتصادي، اعددنا بدعم من ERBD وتمويل من الاتحاد الاوروبي دراسة عن الصناعة اللبنانية ودأبنا على الترويج للصناعة اللبنانية في المؤتمرات المتخصصة والمشاركة في ندوات دولية للتعريف بالصناعة.وقال الجميل: "الصناعي اللبناني بطل، وقد اثبتت الصناعة قدراتها الخاصة خلال الازمات الاخيرة في تأمين المنتجات والسلع المطلوبة لاسيما خلال جائحة كورونا، وفي المحافظة على فرص العمل الموجودة وخلق فرص عمل جديدة رغم حدة الازمة، ونقول كما دائما انه لدينا القدرات لزيادة حجم السوق المحلي بما بين 3 و 5 مليار دولار سنويا ليصبح 15 مليار دولار سنويا وبالتالي رفع صادراتنا".أضاف: "نحن الصناعيين نطمح لان يكون للبنان رؤية اقتصادية تقوم على مبدأ الاقتصاد الحر، ونرى لبنان مركزا لتصنيع السلع ذات القيمة المضافة ومركزا لادارة المؤسسات الصناعية في لبنان وحول العالم".وختم شاكرا الصناعيين "على الثقة"، كما شكر نواب الرئيس واعضاء مجلس الادارة وفريق عمل الجمعية، وأكد أن مجلس الادارة الجديد "سيكمل المسيرة ويأخذ الصناعة الى آفاق جديدة يطمح اليها الصناعيون".بكداشثم كانت كلمة لبكداش شكر فيها للجميل جهوده وإنجازاته، وقال: "لقد مر القطاع بصعوبات جمة، الا اننا واجهناها كجمعية بقلب واحد. ويجب ان ينتخب الصناعيون اي صناعي مرشح على الانتخابات النيابية مهما كانت اللائحة التي يمثلها، لانه تبين لنا خلال السنوات الاربعة الماضية ان الصناعيين النواب جهدوا في اللجان النيابية وقاموا بعمل جبار صب لصالح الصناعة اللبنانية، لذا ندعو الى الترفع عن التوجه السياسي في الانتخابات والتصويت لاي صناعي في اي فريق سياسي كان، لان المستفيد الوحيد هي الصناعة".نصراويبدوره، أشاد نصراوي بالتعاون مع الجميل خلال السنوات السابقة، وشكر كل من دعم ترشيحه لرئاسة الجمعية وتمنى الاستمرارية للجمعية، لافتا الى ان "الاهم من المنصب هو ايصال صوت الصناعي ومشاكله والتمكن من حلها".الزعنيوبعد اعلان فوز لائحته بالتذكية، شكر الزعني كل الذين ترشحوا، وشدد على "ضرورة تضافر جميع الجهود خدمة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني". وأكد "التصميم على اكمال مسيرة الاسلاف في جمعية الصناعيين".كما شكر "كل من سعى الى التوافق في الانتخابات وعلى رأسهم الرئيس الجميل والعمداء جاك صراف، والوزير السابق فادي عبود والاصدقاء الذي جهدوا لذلك خصوصا الصناعي رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير". كما شكر تنوري ونصراوي "على تعاونهما"، والاعضاء "الذين انسحبوا لصالح الجو الائتلافي الذي تم التوصل اليه".