أبو الحسن: اليوم كان أول الغيث والفيض الهدار آت في أيار

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "إنه أول الغيث في يوم الوفاء الكبير، يوم الإستفتاء وتحديد المصير، مصير لبنان ومستقبله ومستقبل شبابه في مواجهة عنوانها: أي لبنان نريد؟ ليبقى وطننا حرا سيدا متنوعا عزيزا عربيا مستقلا. اليوم كان أول الغيث، والفيض الهدار آت في أيار شهر القرار والإنتصار".