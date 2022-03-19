فياض يغادر الى الدوحة للمشاركة في المجلس الوزاري العربي للكهرباء

يغادر مساء اليوم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى الدوحة في قطر للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمعرض المصاحب له بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والذي يغقد من ٢٠ الى ٢٢ اذار الجاري في الدوحة على ان تعقد صباح غد جلسة الافتتاح للمؤتمر العام بنسخته السابعة تحت عنوان " رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي ".يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من كافة الدول العربية واختصاصيين عالميين وهو يهدف الى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة بين المختصين والعاملين في انظمة الكهرباء عربيا وعالميا بين الدول العربية . كما أنه سيمكن من تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والعالمية صاحبة الخبرات والتقريب بين الرؤى والأهداف لضمان استمرارية التطور في قطاعات الكهرباء في الوطن العربي.