مؤتمر لتقييم التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا في معهد قوى الأمن الداخلي.

ضمن إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم قوى الامن الداخلي وتطوير عملها في مجال الشرطة المجتمعية، نُظم بتاريخ 16-3-2022 في معهد قوى الامن الداخلي- ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد- عرمون، مؤتمر من قبل منظمة "ISO LIBAN" بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، شاركت فيه عدد من الجامعات والمعاهد التدريبية اللبنانية والأجنبية للإضاءة على افضل الممارسات التّعلمية التّي قدمتها هذه المؤسسات في زمن متحورات "فيروس كورونا"، والعوائق التي تمرّ بها بحضور الدكتور Travis Tubre الأستاذ الجامعي ورئيس قسم العلوم النفسية في جامعة Wisconsin-River Falls (UWRF) الأميركية.افتتح المؤتمر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً برئيس قسم الابحاث والدروس في معهد قوى الامن الداخلي العقيد ايلي الاسمر، واستتبعها كلمة السيدJoaquin Garcia مدير مشروع الدعم الممول من الاتحاد الاوروبي وتولى رئيس فرع التدريب في معهد قوى الامن الداخلي الرائد حمزة حيدر احمد ادارة الجلسات.بعدها عرضت السيدة Consuelo Navarro مكوّنات واهداف مشروع الاتحاد الأوروبي وأبرز النشاطات التي تمّ تحقيقها من خلاله، وبدوره تناول الدكتور رامي الشدياق منظم المؤتمر ومدير منظمة " ISO LIBAN" النّشاطات التي تتولاها المنظمة وأبرز المعايير التي تساهم في رفع الجودة ومن ضمنها المعايير المختصة بإدارة المنظمات التدريبية.كذلك تحدث الرائد حمزة حيدر احمد رئيس فرع التدريب في معهد قوى الامن الداخلي عن التّحديات التي واجهها المعهد اثناء تفشي جائحة كورونا، كما تطرق الى اهم الاجراءات التربوية والوقائية التي تمّ اتباعها وساهمت بتعزيز مرونة التدريب وبخاصة لجهة اعتماد نمط التدريب المدمج، والمراحل التي مر بها معهد قوى الامن واسفرت عن حصوله على جائزة "ISO" للمؤسسات التعليمية.بدورها اضاءت السيدة امينة هربلي ممثلة عن الجامعة العربية المفتوحة "AOU "على الصعوبات التي عرفتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة، وعلى الدور الذي تلعبه بغية تعزيز نتائج التدريب والتعليم فيها، وشارك الدكتور جورج ماضي ممثلاً عن الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا "AUST" التجربة التي عرفتها الجامعة، وكذلك الدكتور باسم قنديل ممثلا عن جامعة القديس يوسف في بيروت "USJ" أبرز التحديات. والقى الدكتور ناصر حرب ممثلا جامعة العلوم والآداب اللبنانية "USAL" كلمة مسهبة عن ادارة التدريب في زمن الازمات. كما شارك كلّ من النقيب Myriam Murcier وعالمة النفس Cecile Maganin ممثلين عن الادارة المركزية للتطويع والتدريب في الشرطة الفرنسيّة " DCRFPN" تجربة معاهد التدريب الشرطية الفرنسية في هذا المجال. بدوره شرح الدكتور ربيع بعلبكي مدير ومؤسس "MENA Edtech Alliance" التطورات التكنولوجية في هذا المجال والدور الذي لعبته التكنولوجيا في تعزيز التدريب خلال ازمة كورونا.كما شرح العقيد خالد ارناؤوط ممثلاً عن مديرية التدريب في الجيش اللبناني عن التحديات التي واجهها الجيش اللبناني خلال التدريب والاجراءات المتخذة للمحافظة على سلامة العناصر من جهة وعلى الاحترافية في أداء المهام من جهة ثانية.وبدوره قدّم الدكتور Travis Tubre عرضاً مسهباً حول آثار جائحة كورونا على التدريب من الناحيتين التربوية والنفسيّة وآثارها على المتعلمين، وكذلك اضاء على أبرز التقنيات التربوية المتبعة للمحافظة على فعالية التدريب والتبادلات بين المشاركين في التدريب.كما حضر المؤتمر رئيس شعبة التدريب ورؤساء فروع التدريب في وحدات قوى الامن الداخلي وعدد من الضباط المدربين، كذلك تابع المؤتر افتراضياً (عن بعد) ممثلة عن جامعة "Jean Moulin Lyon 3" في فرنسا، حيث اطلعت على أهم التحديات والاجراءات التربوية المعتمدة في مجال التدري