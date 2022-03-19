الحلبي عرض مع مستشارة بايدن لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة الدمج التربوي

التقى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مستشارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة السيدة سارة منقارة.

وتناول اللقاء ما حققته الوزارة من خطة الدمج التربوي، وما تسعى لتحقيقه للوصول الى تعليم دامج في المؤسسات التربوية بكافة مراحلها.وحضر اللقاء مديرة الارشاد والتوجيه السيدة هيلدا الخوري، مدير البرامج في الوكالة الاميركية للتنمية في لبنان السيد نيكولا فيفيو، بالاضافة الى الوفد المرافق من السفارة الاميركية. وتم الاتفاق على استكمال التنسيق لتأمين التعليم النوعي لجميع المتعلمين بما يؤمن دمج التلامذة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية.وشدد الوزير الحلبي على أن "موضوع الدمج هو من أولوياته"، وقد طلب من المركز التربوي اعطاء الاهمية اللازمة لهذا الموضوع في المناهج التي يتم العمل عليها. وهنأ السيدة منقارة على العمل المميز الذي تقوم به، متمنيا لها التوفيق في مهامها.