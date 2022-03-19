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لبنان
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-03-2022
|
12:20
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أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط، في بيان، أنه "تضامناً مع التحرّك المرتقب لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، وحفاظاً على السّلامة العامة وعدم تنقّل صهاريج المحروقات على الطّرقات، ستتوقّف الشّركات المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم الثلاثاء القادم الواقع في 22 آذار 2022 على أن تستأنف التسليم كالمعتاد يوم الاربعاء 23 آذار 2022".
بدورها، قالت مصادر في قطاع النفط لـ
"لبنان24"
إنّه "لا مشكلة في مخزون البنزين"، مؤكدة أن "المادة متوفرة في لبنان وبشكل عادي"، وأضافت: "التحرك المرتبط بنقابة أصحاب الصهاريج سببه القرارات الاعتباطية الصادرة عن المديرية العامة للنفط، إذ أنها تنصّ على وجوب تغيير الصهاريج كل 3 سنوات بحجّة سرقة وهدر المحروقات".
ولفتت المصادر إلى أن "من يسرق فلتتم محاسبته"، وسألت: "من لديه القدرة اليوم على شراء صهريج بـ30 ألف دولار؟ هل هذا الأمر محق بالنسبة لأصحاب الصهاريج والناس؟".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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