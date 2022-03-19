ماذا غرّد وهاب عن القاضي عويدات؟

غرّد رئيس حزب التّوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دولة الرئيس ميقاتي بدك تطول بالك شوي عا غسان عويدات حاج حاطينو بينكن وتقوصو عليه إتفقوا بالأول وبعدين منشوف. أما إستهداف عويدات فمرفوض منك ومن غيرك".