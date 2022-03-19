لبنان

ماذا غرّد وهاب عن القاضي عويدات؟

Lebanon 24
19-03-2022 | 12:41
A-
A+
Doc-P-932898-637833121708089721.jpg
Doc-P-932898-637833121708089721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس حزب التّوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دولة الرئيس ميقاتي بدك تطول بالك شوي عا غسان عويدات حاج حاطينو بينكن وتقوصو عليه إتفقوا بالأول وبعدين منشوف. أما إستهداف عويدات فمرفوض منك ومن غيرك".
 
 
مواضيع ذات صلة
هل ستعيد دول الخليج سفراءها إلى لبنان؟ مصادر دبلوماسية تجيب
lebanon 24
20/03/2022 03:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: المنظومة الحاكمة جعلت من لبنان مسرحا للسلاح غير الشرعي
lebanon 24
20/03/2022 03:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو نادر لانتخابات 1960 في لبنان.. شاهدوا ماذا جرى داخل قلم الاقتراع
lebanon 24
20/03/2022 03:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": فوز خليل كرم برئاسة الرابطة المارونيّة وجو عيسى الخوري بمنصب نائب الرئيس
lebanon 24
20/03/2022 03:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وئام وهاب

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:46 | 2022-03-19
17:55 | 2022-03-19
17:50 | 2022-03-19
17:43 | 2022-03-19
17:01 | 2022-03-19
16:15 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website