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لبنان
ماذا غرّد وهاب عن القاضي عويدات؟
Lebanon 24
19-03-2022
|
12:41
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غرّد رئيس حزب التّوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دولة الرئيس ميقاتي بدك تطول بالك شوي عا غسان عويدات حاج حاطينو بينكن وتقوصو عليه إتفقوا بالأول وبعدين منشوف. أما إستهداف عويدات فمرفوض منك ومن غيرك".
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