جديد "كورونا" في لبنان.. هذه آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت, عن "تسجيل 448 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1087835".



ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "6 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10243".