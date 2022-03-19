لبنان

خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟

Lebanon 24
19-03-2022 | 13:31
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بعد الأنباء عن وفاة الممثل القدير أنطوان كرباج التي انتشرت عبر العديد من وسائل الإعلام، نفى نجل الأخير، وليد كرباج، كل ما تم تناقله، مؤكداً أن الممثل ما زال على قيد الحياة.
 
وفي منشور له عبر "فيسبوك"، قال وليد كرباج: "لجميع الأصدقاء، من فضلكم التحلي بالهدوء.. لقد تحدثت مع أنطوان للتو".
 
وكانت العديد من الوسائل الإعلامية من بينها "الوكالة الوطنية للإعلام"، قد أعلنت وفاة كرباج، كما نعى أيضاً وزير الثقافة عباس مرتضى الفنان القدير في منشور له عبر "تويتر". 
 
كذلك، نشر الشاعر نزار فرنسيس صورة لكرباج نعاه من خلالها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

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