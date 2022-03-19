"صيد ثمين" بيد الجيش.. هذا ما جرى في البقاع

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في النبي شيت- البقاع المواطن (ز.ر) أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وهو من المشاركين الأساسيين في عمليات تهريب المخدرات إلى خارج لبنان.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.