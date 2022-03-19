10
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"مرتاح".. هكذا علق عون على موقف الحكومة بشأن استقلالية القضاء
Lebanon 24
19-03-2022
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير العدل القاضي هنري خوري الذي اطلعه على مداولات مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم في السرايا الكبيرة، لا سيما في ما خص مستجدات الوضع القضائي.
وأبدى الرئيس عون ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في ما خص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشؤون القضائية، احتراما لمبدأ فصل السلطات، على ان يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدمهم حقوق المودعين.
ورحب الرئيس عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، اضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.
واعتبر الرئيس عون ان "الإسراع في انجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون "الكابيتال كونترول"، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في اسرع وقت، لا سيما وانه لم يعد من مبرر لاي تأخير لها، فضلا عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي".
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
03:30 | 2022-03-19
19/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
07:00 | 2022-03-19
19/03/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
17:01 | 2022-03-19
19/03/2022 05:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
13:31 | 2022-03-19
19/03/2022 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-03-20
الكتائب من 3 إلى 7
02:15 | 2022-03-20
هذا ما يمكن فعله لمكافحة "الرشاوى الإنتخابية"
02:04 | 2022-03-20
تحرك حكومي في اتجاهين: ترتيب العلاقات اللبنانية - الخليجية وضبط التوترات الداخلية
00:15 | 2022-03-20
محطة فيروز وغاز هوكشتين
00:10 | 2022-03-20
رسائل سياسيّة وماليّة وقضائيّة في السراي وملامح تصعيد
00:09 | 2022-03-20
الحكومة مستمرة
فيديو
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 08:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
03:00 | 2022-03-19
20/03/2022 08:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
20/03/2022 08:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact