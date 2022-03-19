عن الأدوية المزمنة.. ماذا كشف وزير الصحة؟

تابع وزير الصحة العامة فراس أبيض جولته في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية التابعة للوزارة في الجنوب، فتفقد عصر اليوم مركز مؤسسة عامل الدولية في البازورية، واطلع على البرامج التي تنفذها المؤسسة في مجالي الصحة والتنمية الاجتماعية.

وفي كلمة له، قال الأبيض: "بالنسبة الى الادوية المزمنة، الموضوع هو أزمة تمويل، والحلول هي أن نقدم هذه الادوية المزمنة مجاناً عن طريق مراكز الرعاية، والسؤال هل هناك كميات كافية؟ هذا كان أحد مواضيع الزيارة التي قمنا بها للاخوة في الدول العربية، كما ان مساعدات وصلت من مصر، وايضا كنت مجتمعا مع الوزير التركي حيث ستصلنا مساعدات في الايام المقبلة، ونحن نعمل على زيادة اعتماد وزارة الصحة، حيث زاد اربعة اضعاف لنقدمها لجمعيات الرعاية والمقيمين على الاراضي اللبنانية، وهناك مبادرة سنطلقها قريبا مع الصناعة الدوائية نتحدث عن تفاصيلها بوقتها".



وفي تبنين، كانت كلمة للأبيض أشار فيها إلى أنّ "المستشفيات الحكومية كانت الداعم الأساسي لوزارة الصحة في تعاملها مع جائحة كورونا وقدمت التضحيات الجسام، وعليه يجب رد الجميل لها بدعمها حكوميا"، وقال: "يسعدنا أن نرى مستشفى واحدا يقوم بافتتاح ثلاثة أقسام مهمة في يوم واحد، ونعد بتقديم كل الدعم للمستشفيات الحكومية والعاملين فيها".

واذ اعتبر أن "ما يقدم من مساعدات اجتماعية ليس حلا وانما الحل يكون بتصحيح الرواتب والأجور"، أكد أن "تمويل الدعم والتقديمات يقع على عاتق الدولة كما على عاتق المؤسسات، وذلك بزيادة الاسقف المالية للمستشفيات وزيادة التعرفة الطبية".



