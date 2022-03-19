خليل كرم رئيساً.. إليكم النتيجة النهائية لانتخابات الرابطة المارونية

فاز السيد خليل كرم برئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية خلفاً للسيد لنعمة الله أبي نصر، وذلك في الانتخابات التي أجريت، اليوم السبت، في "الفورم دي بيروت".

وبحسب النتائج التي حصل عليها "لبنان24"، فقد جاء كرم في المرتبة الأولى، إذ تفوّق على المُرشّحَين لرئاسة الرابطة السيد غسان خوري والسيد بول كنعان.

ووفقاً للأرقام، فإنّ كرم أصبح رئيساً للرابطة المارونية بـ342 صوتاً، في حين نال خوري 261 صوتاً. أما كنعان فنال 114 صوتاً.

كذلك، فقد فاز بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي جو عيسى الخوري إثر نيله 306 أصوات، متفوقاً على طانيوس الحلبي (235 صوتاً) وكورين أبي نادر (173 صوتاً).

وجاءت نتيجة انتخاب الرئيس ونائبه عقب صدور النتيجة النهائية للفائزين بأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة والذي يتألف من 15 عضواً.

وفي ما يلي، أسماء الفائزين بعضوية المجلس (مع حفظ الألقاب):

1- رفول بستاني (359 صوتاً)

2- نسيب نصر (329 صوتاً)

3- طانيوس نجيم (311 صوتاً)

4- جوهينة منير (302 صوتاً)

5- كريم طربيه (294 صوتاً)

6- يوسف عمار (290 صوتاً)

7- أنطوان عماطوري (289 صوتاً)

8- ناتالي خوري (288 صوتاً)

9- ربيكا أبي ناضر (287 صوتاً)

10- منير عقيقي (284 صوتاً)

11- بشارة قرقفي (283 صوتاً)

12- إيلي مخايل (277 صوتاً)

13- لحود لحود (274 صوتاً)

14- رامي شدياق (272 صوتاً)

15- طانيوس منعم (267 صوتاً)

يُشار إلى أن نسبة الاقتراع كانت 83.46 بالمئة حيث أن 742 شخصاً اقترعوا من أصل 889 سددوا اشتراكاتهم، وفق ما أعلنت "الرابطة المارونية".