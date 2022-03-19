جميل السيد ينفي كلاماً لجعجع: "غير صحيح"

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل تتعطّل الإنتخابات إذا أقفلت المصارف وتعذّرَ فتْح حسابات اللوائح الإنتخابية فيها كما قال جعجع؟! كلامه غير صحيح ويأتي في إطار الصراع بينه وبين التيّار، وحيث قانون الإنتخاب الحالي ينص بصراحة على أنه إذا تعذر فتح حسابات إنتخابية في المصارف الخاصة فيمكن فتحها في وزارة المالية".