10
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رسائل سياسيّة وماليّة وقضائيّة في السراي وملامح تصعيد
Lebanon 24
20-03-2022
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام عيد في" الديار": يرتدي دخول مجلس الوزراء على خطّ ملف الملاحقات القضائية لبعض المصارف، والذي أتى بعد تلويح جمعية المصارف بالإضراب التحذيري يومي الإثنين والثلثاء، طابعاً بالغ الدقّة كونه يؤشّر، كما تلاحظ مصادر نيابية معارضة، إلى أن الوضع الحكومي بات ينذر بأجواء من شأنها أن تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، وعلى وجه الخصوص الإنتخابية، إذ لا زال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يطبّق سياسة تدوير الزوايا من أجل بقاء حكومته إلى حين الإنتهاء من استحقاق الإنتخابات النيابية، ولكنه، ومع وصول البلد إلى مرحلة الإنهيار المالي والفوضى، فإن رئيس الحكومة، ومن أجل تفادي تحمّله وحكومته المسؤولية عما قد يحصل من تطوّرات، وتداركاً لما هو أسوأ، قد باشر درس خياراته السياسية من كافة جوانبها.
ما جرى في السراي بالأمس من لقاء وزاري موسّع، إنما كان لإطلاق الرسائل إلى القوى السياسية والإقتصادية، وحتى القضائية، لتحميلهم وزر مسؤولية ما يمكن أن يحدث في وقت لاحق، في حال تفاعل الإنهيار المصرفي، لا سيما وأنه يتحمّل بدوره ضغوطات كبيرة من القطاع المصرفي والمودعين، وكذلك من الخارج، لأن ما يجري اليوم يقطع الطريق على أي دعم للبنان من الدول المانحة والصناديق الضامنة. ونقلت المصادر النيابية عن أوساط ديبلوماسية، أن ما يحصل اليوم على الصعيد المصرفي، وفي حال بقيت الأمور على ما هي عليه من انحدارٍ وتدهور إقتصادي ومالي ومصرفي، فذلك، سيؤثّر سلباً على الحوار مع صندوق النقد. وفي هذا السياق، برز مؤشّر سلبي عندما صدرت مواقف أممية تحذّر من انهيار القطاع الغذائي.
وتتوقّع المصادر النيابية المعارضة نفسها، أن تحمل الساعات المقبلة، مؤشرات حول أكثر من ملف، فإمّا أن تتوقّف الحملات القضائية والإجراءات، وإلاّ ستكون الساحة الداخلية أمام مرحلة من التصعيد قد تؤثر سلباً على مصير الإنتخابات النيابية، وفتح الباب أمام عملية تصفية الحسابات، ولكن من خلال الملفات الحياتية التي تؤثر على الأمن المجتمعي انطلاقاً من الأمن المالي، ومن الإستقرار الأمني الذي سيتعرض بدوره للإهتزاز فيما لو اتجهت المصارف إلى التصعيد أبعد، وليس فقط الإكتفاء بالتحذير.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
Lebanon 24
مفاصلة على "سعر ساعة لممارسة الجنس" توقع ببائعتي هوى
03:30 | 2022-03-19
19/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
Lebanon 24
برّي قد ينقذُ جنبلاط.. سقوط تحالفٍ واحد يغيّر المشهد كلّه!
07:00 | 2022-03-19
19/03/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
17:01 | 2022-03-19
19/03/2022 05:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
13:31 | 2022-03-19
19/03/2022 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-03-20
الكتائب من 3 إلى 7
02:15 | 2022-03-20
هذا ما يمكن فعله لمكافحة "الرشاوى الإنتخابية"
02:04 | 2022-03-20
تحرك حكومي في اتجاهين: ترتيب العلاقات اللبنانية - الخليجية وضبط التوترات الداخلية
00:15 | 2022-03-20
محطة فيروز وغاز هوكشتين
00:09 | 2022-03-20
الحكومة مستمرة
00:07 | 2022-03-20
الأحزاب التقليدية تخذل النساء مجدداً... والتعويل على قوى "التغيير"
فيديو
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 08:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
إبنة كارلا حداد تُفاجئ والدتها مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
03:00 | 2022-03-19
20/03/2022 08:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
20/03/2022 08:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact