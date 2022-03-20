الكتائب من 3 إلى 7 

يسعى حزب الكتائب اللبنانية من خلال تحالفاته الإنتخابية الى مضاعفة كتلته النيابية التي كانت تضمّ ثلاثة مقاعد قبل الإستقالة، وهم: سامي الجميل ونديم الجميل والياس حنكش.

وعُلم أن "الماكينة" الحزبية تعمل من خلال ما لديها من دينامية في دائرتي كسروان – جبيل، ومن خلال مروحة التحالفات القائمة مع عدد من المرشحين المستقلين، على إنجاح نائب رئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ لتصبح الكتلة الكتائبية مؤلفة من أربعة، يُضاف إليها ثلاثة من الحلفاء، وهم: جان طالوزيان في بيروت الأولى، وخليل الحلو في بعبدا ومجد حرب في دائرة الشمال الثالثة.