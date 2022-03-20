لبنان

"فلتة الشوط" تستقطب المرشحين في هذه الدوائر  

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2022 | 02:45
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لوحظ من خلال جدول الترشيحات أن المقاعد النيابية التي فاز أصحابها في انتخابات العام 2018 بأصوات قليلة، واعتُبرت "فلتة شوط"، شهدت زحمة مرشحين ومنها أولًا، عن المقعد الأرمني الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى، أي زحلة، حيث ترشح عشرة، حتى أن بعض المرشحين نقلوا ترشيحهم من دوائر أخرى إلى زحلة، وذلك ربطا بالنتيجة التي حققها النائب إدي دمرجيان في الدورة السابقة ( 77صوتا تفضيليًا)، حيث يتم التعاطي مع هذا المقعد بالذات على أنه سيكون هدية كسور لإحدى اللوائح من دون أن يضطر صاحبه إلى القيام بأي مجهود. 
ثانيًا، عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية) الذي شهد زحمة لافتة، حيث بلغت 15 ترشيحًا بعدما فاز أنطوان بانو في الدورة الماضية بـ539 صوتًا تفضيليًا، فيما بلغ عدد المرشحين الموارنة ستة، وسبعة كاثوليك وتسعة أرثوذكس. ثالثًا، عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية الذي سجل 11 ترشيحًا بعدما فاز إدغار طرابلسي في في إنتخابات العام 2018  بـ1919 صوتًا تفضيليًا، و9 أرثوذكس وقد فاز نزيه نجم في الدورة السابقة بـ2351 صوتًا تفضيليًا. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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