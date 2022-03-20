لبنان

هذه هي "معضلة زحلة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-03-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-933012-637833611457780910.jpg
Doc-P-933012-637833611457780910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقول  مصادر مطلعة " إنه،  وبالرغم من وجود مقاعد شاغرة في الكثير من اللوائح الانتخابية في دائرة البقاع الاولى - زحلة الا ان هذا الامر لم يؤد الى انضمام الشخصيات المستقلة الى لوائح الاحزاب او  قوى التغيير في الدائرة..
وتضيف المصادر"أن   بعض الشخصيات ترغب في تشكيل لوائح مستقلة وعدم الانضمام الى تحالفات واسعة حتى لو ادى الامر الى خسارة الانتخابات النيابية".
وتعتبر المصادر" أن الحسابات الشخصية والسياسية في زحلة تتفوق على الحسابات والمصالح الانتخابية على عكس سائر  الدوائر والاقضية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:01 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-03-20
06:42 | 2022-03-20
06:30 | 2022-03-20
06:27 | 2022-03-20
06:11 | 2022-03-20
06:00 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website