هذه هي "معضلة زحلة"

تقول مصادر مطلعة " إنه، وبالرغم من وجود مقاعد شاغرة في الكثير من اللوائح الانتخابية في دائرة البقاع الاولى - زحلة الا ان هذا الامر لم يؤد الى انضمام الشخصيات المستقلة الى لوائح الاحزاب او قوى التغيير في الدائرة..وتضيف المصادر"أن بعض الشخصيات ترغب في تشكيل لوائح مستقلة وعدم الانضمام الى تحالفات واسعة حتى لو ادى الامر الى خسارة الانتخابات النيابية".وتعتبر المصادر" أن الحسابات الشخصية والسياسية في زحلة تتفوق على الحسابات والمصالح الانتخابية على عكس سائر الدوائر والاقضية".