تكلفة "كرتونة البيض" في لبنان فوق التوقعات

مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، عمد الكثير من متاجر بيع المواد الغذائية مؤخراً إلى رفع الأسعار لديها بشكلٍ تخطى الأسعار التي كانت في فترات سابقة.

وحالياً، فإن بعض المتاجر بات يبيعُ "كرتونة البيض" بـ115 آلاف ليرة، في حين أن بعض المواطنين يشترون بضع بيضات نظراً لعدم قدرتهم على دفع ثمن الكرتونة كاملاً بسبب ارتفاعه.

والآن، يتراوح ثمن البيضة الواحدة في بعض المتاجر بين 4000 و6000 ليرة لبنانية. ولذلك، فإن عائلة واحدة مؤلفة من 5 أشخاص، تحتاجُ لدفع 30 ألف ليرة فقط ثمن البيض في حال اختار كل شخص تناول بيضة واحدة.