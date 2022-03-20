لبنان

شتائم وتعدّي على الاعراض في غُرف "كلوب هاوس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2022 | 04:15
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يشتكي رواد مواقع التواصل من دخول حسابات وهمية غير واضحة الهوية الى تطبيق "كلوب هاوس" تدّعي الالتزام الديني وتقوم بنشر الاسماء كاملة لناشطين على منصّة تويتر وتتعرض بأقذر الكلام لهم وتعتدي على سمعتهم. ويتّهم هؤلاء مجموعة من مناصري "حزب الله" بالقيام بذلك وتشويه سمعة الناشطين والاساءة لهم لأهداف غير واضحة حيث رجّح البعض ان تكون خلافاً سياسياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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