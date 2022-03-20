مجهولون سرقوا أسلاكاً كهربائية في منطقة ضهور!

اقدم مجهولون على سرقة اسلاك كهربائية في منطقة ضهور، في بحنين، وفروا الى جهة مجهولة.

هذا وتعاني المنطقة وجوارها من تكرار عمليات السرقة التي تؤدي الى انقطاع الكهرباء بشكل كامل.