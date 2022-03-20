لبنان

مجهولون سرقوا أسلاكاً كهربائية في منطقة ضهور!

Lebanon 24
20-03-2022 | 02:40
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اقدم مجهولون على سرقة اسلاك كهربائية في منطقة ضهور، في بحنين، وفروا الى جهة مجهولة.
هذا وتعاني المنطقة وجوارها من تكرار عمليات السرقة التي تؤدي الى انقطاع الكهرباء بشكل كامل.
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سرقة

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