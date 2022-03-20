11
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أزمة القمح في لبنان تؤرق الجميع.. الحلول المحلية موجودة فهل مَنْ يتحرك؟
نايلة المصري - Nayla Masry
|
Lebanon 24
20-03-2022
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكل "اكتشاف" مستودعات تل عمارة البقاعية التي تفوق بحجمها إهراءات مرفأ بيروت، صدمةً على الساحة الداخلية اللبنانية، عقب الحديث عن عدم وجود مركز لتخزين القمح، بعد انفجار مرفأ بيروت وتضرر الإهراءات بشكل كبير. ولعل أزمة استيراد القمح في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وغياب التخطيط لتحاشي تداعيات أزمة الغذاء العالمية، قد فضحت التقصير الرسمي ذلك أنه, ولأكثر من عام وسبعة أشهر ، لم يتم البحث عن بديل الاهراءات لتجنب كارثة الأمن الغذائي الذي تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم لإبعاد كأسها المرّ عن اللبنانيين بشتى الطرق.
وفي نظرة سريعة على مستودعات البقاع، التي أنشأتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية منذ عام 2012، فإن عددها 8 ومساحة كلٍّ منها 1250 كلمترا مربعاً ، صُمّمت لتخزين القمح ، إلى جانب قدرة المصلحة ، على تجهيز ثمانية مستودعات جديدة في غضون أسبوع أو أسبوعين تتسع لضعف الكميات المتاحة. كما أن كل مستودع جاهز لتخزين كميات تفوق الـ 120 ألف طن التي كانت تُخزن في المرفأ، وهي تتسع لـ 400 ألف طن من القمح الموضّب في أكياس أو 200 ألف طن من دون توضيب.
إضافة إلى عملية التخزين يطرح رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، في حديث عبر "لبنان 24" حلولاً أخرى يمكن أن تخفف من أزمة الأمن الغذائي لا سيما أمن الرغيف في لبنان، مشيراً إلى أن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية توصلت منذ ٨ سنوات لإنتاج ١٠٠٠٠ طن من بذار قمح طري، وقمح قاسي، وشعير مؤصل مغربل ومعقم ، وتم بيعه بسعر مدعوم للمزارعين بحيث تم إنتاج ٢٠٠٠٠٠ طن من القمح القاسي و٥٠٠٠٠ طن من القمح الطري و٥٠٠٠٠ طن من الشعير، وبالتالي لو بقي لبنان في هذه السياسة لكان الآن ينتج بحدود ٥٠٠،٠٠٠ طن من القمح الطري والقاسي مما يخفف من أزمة القمح نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ولفت افرام إلى أنه على الحكومة أن تتخذ قرارًا بدعم القمح وشراء القمح الطري من المزارعين بأسعار تشجيعية، وأرخص من سعر السوق العالمي، مؤكداً أن المصلحة وضعت سابقاً مستودعاتها بتصرف الحكومات لتخزين المواد الغذائية مجاناً، إلّا أن هذا العرض لم يلقَ أيّ تجاوب من السلطات المعنية.
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. مستجدات طارئة فما الجديد؟
12:20 | 2022-03-19
19/03/2022 12:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
Lebanon 24
محاميه يرفع النقاب عنها.. كلمات قالها ميشال مكتّف قبل وفاته بساعات
17:01 | 2022-03-19
19/03/2022 05:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
01:46 | 2022-03-20
20/03/2022 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
07:15 | 2022-03-20
20/03/2022 07:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبر وفاة أنطوان كرباج ينفيه نجله.. ماذا قال؟
13:31 | 2022-03-19
19/03/2022 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
نايلة المصري - Nayla Masry
@naylamasry
أيضاً في لبنان
09:35 | 2022-03-20
مستشفى الحريري: 6 حالات حرجة بكورونا ولا وفيات
09:37 | 2022-03-20
الجيش يوقف مطلوباً بعدة مذكرات توقيف في باب التبانة - طرابلس
10:50 | 2022-03-20
البراكس: قطاع المحروقات ليس مكسر عصا
10:43 | 2022-03-20
المكتب التربوي المركزي لحركة امل: نؤكد على وقوفنا الدائم لكافة الروابط والنقابات التربوية
10:22 | 2022-03-20
رهبنة مار فرنسيس تدشن كنيسة شفيعها في زحلة
09:45 | 2022-03-20
كنعان: كنا وسنبقى بعد 15 أيار صوت الشعب
فيديو
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
Lebanon 24
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
10:20 | 2022-03-20
20/03/2022 17:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
04:00 | 2022-03-20
20/03/2022 17:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 17:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact