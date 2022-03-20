لبنان

رعد: معركتنا صعبة للغاية

Lebanon 24
20-03-2022 | 03:24
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قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال الحفل الذي نظمه مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في تول - النبطية لافتتاح اقسام جديدة فيه في اجواء ولادة الامام المهدي إن "الاستحقاق الانتخابي اصبح اكثر من ضرورة من اجل ان لا تفلت الاوضاع في البلد، والذين يروجون لتأجيل او تعطيل الاستحقاق الانتخابي، فأنما يريدون ان يدفعوا البلد الى مزيد من الارباك والفوضى، ومن الطبيعي ان الاستحقاق الانتخابي لا نخوضه من جهتنا كمرشحين للمقاومة، على اساس ان نحجز مقاعد نيابية في المجلس، وانما على اساس اننا نواجه طرفا، يريد افقار شعبنا وتجويعه، وخلق الفوضى في بلدنا، وتهديد امننا وسيادتنا، وهذا الطرف الدولي يلقى للاسف بعض الاذان الصاغية الاقليمية والمحلية، معركتنا صعبة للغاية، ولا بد من ان ننتصر فيها لنكسر هذا المشروع المعادي الذي يستهدفنا في وجودنا، وفي كرامتنا وفي سيادة وطننا، المسألة ليست مسألة اختيار اشخاص لحجز مقعد، وانما المسألة هي  مسألة مواجهة مشروع سياسي يستهدف الاطاحة بكل ما انجزه الشهداء والمجاهدون طوال ال30 سنة الماضية، وعلى هذا الاساس نخوض الاستحقاق الانتخابي، ونحن لا نريد لا وجاهة ولا زعامة، ولا كرسي نيابيا، بل نريد خدمة اهلنا والتضحية من اجل حفظ كرامتهم وحفظ سيادة وطننا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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