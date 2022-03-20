لبنان

حريق داخل مطعم في انطلياس (صورة)

Lebanon 24
20-03-2022 | 03:37
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اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٣:٤٠ من تاريخ يوم أمس حريقاً شب داخل  احد المطاعم في انطلياس - المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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