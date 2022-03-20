عون: لبنان ملتزم بالعمل ضمن المؤسسات الفرانكوفونيّة

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التزام لبنان وتعلقه باللغة الفرنسية وبالقيم التي تحملها الفرانكوفونية: احترام حقوق الإنسان والتعدّديّة الثّقافيّة واللغويّة، وحرّية التعبير، وتدعيم الديمقراطيّة.

وأكد خلال كلمة له لمناسبة اليوم العالمي للفرانكوفونية الذي يصادف في 20 آذار، والذي تحتفل فيه هذه المنظمة بإنشائها في مثل هذا التاريخ من العام 1970، ان هذه القيم تتعرض إلى أشدّ الضربات، في أكثر من منطقة في العالم، وان لبنان يحتفظ بأمل الرجوع إليها، لأنّها تبقى السبيل الوحيد إلى الحوار الذي يضمن السّلام وتوجّه الإنسانيّة إلى عالم أفضل، ولن تثنيه الازمات غير المسبوقة التي تهزّه حاليًّا عن تأدية دوره في الحفاظ على اللغة الفرنسية.

وقال "يجدد لبنان التزامه بالعمل ضمن المؤسسات الفرانكوفونيّة، وبمتابعة تأدية دوره التّاريخي في المحافظة على اللغة الفرنسيّة، وهي مكوّن أساسي من مكوّنات هوّيّته الثّقافيّة، وفي تنميتها، على المستويات الوطنيّة، والإقليميّة والدّوليّة"، مضيفا: "لن تثنيه الازمات غير المسبوقة التي تهزّه حاليًّا عن تأدية دوره هذا".