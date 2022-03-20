هدية الام"محلية" هذا العام

لمناسبة عيد الأم، لجأ كثيرون الى الحدائق لقطف الورود وإهدائها لأمهاتهم، نظرًا لارتفاع أسعارها الجنوني، حيثُ وصل سعر الوردة الواحدة الى ٧٥ ألف ليرة، بحسب ما قال بائع لـ"لبنان ٢٤"، وعزا السبب إلى استيراد أنواع كثيرة من الشتول والأزهار من خارج لبنان، ما انعكس على ارتفاع ثمنها في المحال اللبنانية.