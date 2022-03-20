لبنان

الهيئة العليا للإغاثة تعيد فتح طريق قمامين التي تربط بين الضنية وعكار

Lebanon 24
20-03-2022 | 04:03
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بدأت آليات الهيئة العليا للإغاثة، بمتابعة من اللواء محمد الخير،  العمل على فتح طرق بلدة قمامين التي تربط بين الضنية وعكار، والتي عزلت لمدة 3 ايام بسبب انهيار جبل، إثر العاصفة التي هبت اخيرا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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