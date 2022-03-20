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لبنان
الهيئة العليا للإغاثة تعيد فتح طريق قمامين التي تربط بين الضنية وعكار
Lebanon 24
20-03-2022
|
04:03
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بدأت آليات الهيئة العليا للإغاثة، بمتابعة من اللواء محمد الخير، العمل على فتح طرق بلدة قمامين التي تربط بين الضنية وعكار، والتي عزلت لمدة 3 ايام بسبب انهيار جبل، إثر العاصفة التي هبت اخيرا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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قمامين
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