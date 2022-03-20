الهيئة العليا للإغاثة تعيد فتح طريق قمامين التي تربط بين الضنية وعكار

بدأت آليات الهيئة العليا للإغاثة، بمتابعة من اللواء محمد الخير، العمل على فتح طرق بلدة قمامين التي تربط بين الضنية وعكار، والتي عزلت لمدة 3 ايام بسبب انهيار جبل، إثر العاصفة التي هبت اخيرا.