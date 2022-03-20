لبنان

أبعده والده عن لبنان بسبب الازمة الاقتصادية... هذه قصة الفتى آدم المفقود في "أخطر مدينة أوكرانية"

Lebanon 24
20-03-2022 | 05:05
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لا يزال القسم الأكبر من اللبنانيين الذين كانوا في أوكرانيا عالقين هناك، من بينهم آدم البابا (15 عاما) ابن مدينة صيدا، الذي فقد الاتصال معه منذ الثاني من شهر آذار الجاري، ولا معلومات عنه حتى اللحظة.

وأبلغت مصادر خاصة متابعة للشأن في أوكرانيا "سكاي نيوز عربية"، أن عمليات البحث مستمرة عن البابا، مشيرة إلى أن "الاتصال يفقد مع أعداد كبيرة من الناس في أوكرانيا (لبنانيون وغير لبنانيين) لأيام وأسابيع قبل أن يتم إيجادهم، بسبب اختبائهم في الملاجئ وانقطاع شبكات الاتصال والتغذية الكهربائية، وعدم القدرة على شحن الهواتف".

وقال محمد البابا والد آدم إنه تواصل مع ابنه آخر مرة في الثاني من آذار، لافتا إلى أنه أخبره أنه لا يزال مع جده وجدته لأمه الأوكرانية في المنزل، ولم ينزلوا بعد إلى الملاجئ رغم أنه كان يسمع صوت القصف في محيط المدينة.

وأضاف البابا أن نجله أخبره أن بطارية هاتفه كانت ستنفد، وأنه لن يتمكن من شحنه بسبب عدم توافر الكهرباء، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من التواصل معه، ولا يعرف أي شيء عن مكانه.

وأضاف الوالد: "ابني يحمل الجنسيتين فهو لبناني وأوكراني"، كما أشار إلى أنه حاول التواصل مع السفارة اللبنانية في أوكرانيا من دون جدوى، فيما حاولت والدة الفتى الموجودة في قطر التواصل مع أشخاص في أوكرانيا وفشلت في ذلك أيضا.

وأردف: "منذ عامين حين بدأت الأزمة في لبنان قررت إبعاده عن البلد، إلا أن ما حصل قد حصل".

وناشد البابا وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمعنيين، لإجراء الاتصالات اللازمة مع بعثة لبنان في أوكرانيا ومع السلطات الأوكرانية للعثور على نجله وإعادته "بأي ثمن"، وأضاف: "سأدفع ما يريدونه لكي يعود ابني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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