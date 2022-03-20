لبنان

نحاس: الحكومة ستستمر بعملها ولن تستقيل

Lebanon 24
20-03-2022 | 05:18
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أكّد النائب نقولا نحاس أن "الحكومة ستستمر بعملها ولن تستقيل"، موضحا أنه "عندما تكون المشكلة كبيرة لا يمكن ترك المسؤولية".

وشدد نحاس في حديث لـ"ال بي سي" على أن "التعاون بين السلطات واجب".

ورأى أنه على الحكومة أن "تتشاور مع السلطات القضائية عندما تكون الاشكالية كبيرة جدا وتطال كل الجسم المالي في لبنان"، مشيرا الى أن "هناك أمورا غير طبيعية تحصل وتطال ليس فقط المصارف بل المودع أيضا".

وقال: "هناك انهيار في كل القطاع المصرفي في لبنان، وعندما يكون الانهيار شاملا لا تستطيع السلطة التنفيذية ألا تتشاور مع السلطات القضائية للجم الإنهيار القائم، وهذا واجب وليس خيارا".

واذ أكد نحاس أن هناك أزمة كبيرة اليوم، رأى أن "أنصار العهد يستخدمون الأدوات "ان كان بالحكومة او خارج الحكومة" للنيل مِمّن هم ضدّ العهد ومن هم ضدّ العهد يقومون بنفس الشيء". 

وشدد على أن "نزاع القضاء مع المصارف يجب أن يعالج"، قائلا: "مجلس القضاء الأعلى يجب أن يتدخل".
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