تيار العزم في عكار يعايد المختار بيومه

رأى المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عزالدين في بيان، لمناسبة "يوم المختار"، أن "هذا اليوم الوطني يحل في ظروف استثنائية على الصعد كافة، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، ووسط ضغوط وتحديات على أكثر من مستوى. إلا أن ذلك لا يمنعنا من توجيه أصدق المعايدات وأطيب التمنيات للأخوة المختارين الذين لعبوا ولا يزالون، دور صلة الوصل بين المواطن والدولة بدوائرها المختلفة، وبذلوا أقصى ما يستطيعون من وقت وجهد في سبيل خدمة أهلهم بشفافية وإخلاص".

وشدد على أن "المعايدة اللفظية لم تعد تكفي ما لم تترافق مع سعي دؤوب لتحسين وضع المختار وتمكينه من أداء دوره بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وهذا لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، على أهميته، بل يتعداه إلى تعديل القوانين واستصدارها والتي تعزز حصانة المختار ومكانته الاجتماعية ودوره كضابطة عدلية، بمؤازرة القوى الأمنية الشرعية".